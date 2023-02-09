شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأول استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلى على برونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي بعد غدٍ السبت.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء أمس أمام ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء السبت المقبل.

على جانب آخر، تمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد من البطولة الإفريقية، والتي تأهل خلالها الأهلي إلى دور المجموعات.

وقيد مسئولو الأهلي 7 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية وهم، خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي ومروان عطية ومحمود كهربا ومحمد الضاوي وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، لتصبح قائمته 40 لاعبا بعدما سبق وقيد 33 لاعبا في قائمته الأولية مطلع الموسم الحالي.

وسبق وسجل الأهلي 33 لاعبا وهم وتضم القائمة الأولى للأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

فيما خرج كلا من حسام حسن ومحمد مغربي وزياد طارق ومحمد محمود للإعارة إلى سموحة والاتحاد السكندري.