شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندري و أسوان قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل ، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح
الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد
الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.
فيما جاء تشكيل أسوان:
حراسة المرمى: عمرو حسام
الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى
الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد
الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.
ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.