شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندري و أسوان قبل مواجهتهما فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل ، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري :

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم.

فيما جاء تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام جمال - محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.