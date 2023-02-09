شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى يقترب من الغياب عن الزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الغياب عن صفوف الفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل المثلوثي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، حيث يؤدى اللاعب حصص تأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، من خلال أداء بعض التدريبات المتنوعة من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الفترة المقبلة.

ويعاني حمزة المثلوثي من إصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة.

في سياق آخر عكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

في سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.