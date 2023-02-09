شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة للمراكز من التاسع للسادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد السلة عن ترتيب دورى كرة السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر بعد انتهاء الجولة الحادية عشر.

ووفقا للترتيب، فأتى سبورتنج فى المركز التاسع برصيد 20 نقطة، وهليوبوليس فى المركز السابع 19 نقطة يليه القناة ثامنا برصيد 18 نقطة.

وجاء الزهور فى المركز الثانى عشر يليه الطيران بعد ان جمع كل منهما 17 نقطة، وفى المركز الرابع عشر أصحاب الجياد ب 16 نقطة.

ويحتل الاولمبى المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة ثم دسوق فى المركز السادس عشر والأخير برصيد 11 نقطة.

من ناحية أخرى دخل منتخب السلة معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا للمرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم لكرة السلة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى بصالة نادى الاتحاد السكندري.

وأعلن روى رانا القائمة المبدئية للاعبين المقرر مشاركتهم فى التصفيات، وضمت كلا من: أحمد إسماعيل - أحمد خلف بيبو - أحمد سامى - أحمد عادل دولا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعى - عمر طارق - عمر هشام - عمرو الجندى - كريم حاتم - محمد عبد الرحمن جيزة - ميدو طه - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة، ويوسف شوشة.