«موقف لا يحسد عليه».. شوبير: اللي هيدفع الثمن هو كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطوة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، المقبلة، بعد قرار فيفا بمنحه مهلة لمدة شهرين بتسديد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقرر “فيفا" منح محمود كهربا مهلة 60 يوم لدفع الغرامة الموقع عليه لصالح الزمالك والبالغ قيمتها 2 مليون و300 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد، وفي حالة عدم السداد سيتم تحويله للجنة الانضباط مع دارسة حظره من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير" :"بالأمس صدر قرار فيفا بشأن كهربا، الأهلي كان يتوقع تقسيط الغرامة على سنوات، لكن فيفا منح كهربا شهرين لتسديد الغرامة بجانب الفائدة السنوية من تاريخ 20 يوليو 2019، وإذ لم يسدد خلال المهلة المحددة، سيعاقب بالإيقاف مجددا لمدة 6 أشهر".

أضاف:" محامي كهربا قال ندرس حاليا مذكرة “فيفا” ومحاولة التقدم بطعن وما علمته من المقربين أن كهربا سيطعن على القرار وسيتم تجميد الحكم حتى شهر سبتمبر، وبالتالي سيلعب حتى نهاية الموسم".

تابع:" محامي كهربا يؤكد أن غرامة كهربا إجبارية، لكنهم يشعرون بالغضب لأنهم كانوا يأملون في تقسيط الغرامة".

أضاف:" ما سيفعله الأهلي سيكون نوع من أنواع المساعدة، واللي المحامي هيعمله سيكون نوع من أنواع كسب الوقت لكي يستكمل كهربا الموسم مع الأهلي".

اختتم:" موقف لا يحسد عليه كهربا، والأيام القادمة ستجيب على السؤال، هل سيساعد الأهلي كهربا؟، في الآخر اللي هيدفع الثمن هو كهربا".