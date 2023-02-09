شكرا لقرائتكم خبر عن تورم الفك يبعد فوزى الحناوى عن الاتحاد السكندرى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوان مانولوفيتش، فوزى الحناوى من قائمة سيد البلد، التى تستعد لمواجهة أسوان اليوم على استاد برج العرب بسبب آلام الأسنان التى أدت إلى "تورم الفك".

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر لها فى الثالثة إلاربع عصر اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبى وتضييق الفارق بينه وبين فرق المقدمة، وطالب اللاعبين بتوخى الحذر فى مواجهة أسوان الذى أظهر قدرات كبيرة فى الفترة الأخيرة، وحذر من خطورة محمد حمدى زكى وإدينلسون فى هجوم تماسيح النيل، وشدد على ضرورة استغلال الفرص التى تتيح للفريق أمام المرمى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

فى سياق مختلف، تعادل الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.