شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يخلف محمد يوسف فى قيادة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي، ويضم الجهاز المعاون علاء عبد الغني مدرب عام ، ياسر علي مدرب ، عبد الرحمن فاروق مدرب ، محمد فتحي مدرب حراس ، واللواء ايمن المصري مديرا للكرة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه محمد دياب في مباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد دياب عن مباراة الطلائع وبيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الداخلية مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.