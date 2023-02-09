شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لدكرنس خلفا للمسنقيل سعيد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، تعيين سعيد عبدالعزيز مديرا فنيا للفريق خلفا للراحل سعيد صبحى الذى تقدم باعتذار أمس عن عدم استكمال مهمته فى القسم الثانى بمجموعة بحرى والإسكندرية.

ويعد سعيد عبد العزيز لاعب الأهلى السابق أحد المديرين الفنيين المعروفين بدورى الدرجة الثانية وسبق له قيادة العديد من أنديتها وهو مدرب معتمد من الاتحاد المصرى والأفريقى لكرة القدم، وقد سبق له العمل مديرا" فنيا" لأندية كيما أسوان والجونة المصرى وغزل المحلة وغيرهم، كما صعد بناديي أف سى مصر ونجوم المستقبل إلى الدورى الممتاز .

واختار سعيد عبدالعزيز جهازه المعاون والمكون من :أحمد زهران لاعب نادى المقاولون العرب السابق مدربا عاما، وعمرو عبد المجيد "محلل أداء"، على عبدالرازق "معدا بدنيا".

وقد اجتمع المهندس الخضر إبراهيم مع سعيد عبدالعزيز وجهازه المعاون بمكتبه بالقاهر للاتفاق على كل تفاصيل المرحلة القادمة والوقوف على متطلبات الجهاز الفني، مؤكدا" لهم دعم مجلس الادارة وجماهير النادى لهم خلال الفترة القادمة.

وسقط فريق دكرنس أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف على ملعبه، ليتوقف رصيده عند النقطة 28 ويفقد الصدارة، فيما رفع جمهورية شبين رصيده إلى النقطة 29 في وصافة الترتيب خلف طنطا المتصدر بنقطة.