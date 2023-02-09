شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة فلامنجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم الخميس بدون راحة عقب انتهاء مباراته ضد ريال مدريد أمس الأربعاء، استعدادا لمباراته القادمة ضد فلامنجو البرازيلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

على جانب آخر، تمكن مسئولو النادي الأهلي من قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد من البطولة الإفريقية، والتي تأهل خلالها الأهلي إلى دور المجموعات.

وقيد مسئولو الأهلي 7 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية وهم، خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي ومروان عطية ومحمود كهربا ومحمد الضاوي وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، لتصبح قائمته 40 لاعبا بعدما سبق وقيد 33 لاعبا في قائمته الأولية مطلع الموسم الحالي.

وسبق وسجل الأهلي 33 لاعبا وهم وتضم القائمة الأولى للأهلي كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

فيما خرج كلا من حسام حسن ومحمد مغربي وزياد طارق ومحمد محمود للإعارة إلى سموحة والاتحاد السكندري.