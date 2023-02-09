شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "سموحة والشمس والزمالك" فى ختام بطولة الجمهورية لكرة السلة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بطولة الجمهورية لكرة السلة للناشئين تحت 14 سنة على أرض محافظة كفر الشيخ، معلنة صعود ثلاثة فرق وهم " سموحة والشمس والزمالك"، ضمن بطولات الاتحاد المصرى لكرة السلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن مشاركة منتخب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تحت 16 سنة ببطولة الجمهورية لكرة السلة الدور التمهيدى بمحافظة قنا، فى الفترة من 9 فبراير حتى 13 فبراير لعام 2023 ويشارك بالمنتخب ثمانية لاعبين من أبناء المحافظة وهم " نور الدين صلاح، سعيد عوض، عمار سعد، مروان وليد، احمد محمد، عبدالرحمن على، يوسف بدير، حمزه شوكت "، كما أوضح أن مدربى المنتخب أيضًا من أبناء المحافظة، وهم كابتن خالد جمال وكابتن أحمد العطافى متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق نتائج متميزة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تعدد إنجازات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة وحصد العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولى فى لعبة السلة والتايكوندو والمصارعة، لافتًا إلى مشاركة بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة ابن المشروع القومى بكفر الشيخ، فى بطولة الرانك الدولية بكرواتيا وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام على المشروع القومى للموهبة بالمحافظة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ شهدت إقامة بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للبنين على ملعب نادى ميت علوان بكفر الشيخ، والتى بدأت يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرًا والمقامة فى الفترة من 4 فبراير حتى 8 فبراير 2023 ضمن بطولات الاتحاد المصرى لكرة السلة، وشارك بالبطولة أندية " الزمالك، سموحة، الشمس، جزيرة الورد، ميت علوان " كما شارك بها منتخب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لكرة السلة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضى بوزارة الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللوا جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



صورة تذكارية للمشاركين



صورة للفريق



فريق كفر الشيخ المتجه لقنا للمشاركة بطولة تقام بها



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