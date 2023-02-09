شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر : كاف رفع عدد لاعبى منتخب الشباب فى القائمة النهائية إلى 26.. وننتظر دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، انه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ويمتلك جيلا مميزا من اللاعبين.

أضاف: "خضنا العديد من الوديات القوية طوال الفترة الماضية ونواجه جنوب السودان وأوغندا وديا الجمعة والاثنين".

تابع :"شاهدنا عدد كبير جدا من المحترفين في الخارج لاختيار أفضل العناصر للمنتخب، مشيرا إلي أن مجموعة مصر في البطولة قوية ولدينا الثقة الكاملة في لاعبينا.

وكشف أن الكاف رفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية للبطولة إلى 26 لاعبا بدلا من 21، وهو ما يمنحنا أريحية عند اختيار اللاعبين ".

واختتم حديثه قائلا" ننتظر دعم الجماهير والاعلام لحصد اللقب والتأهل لكأس العالم ".

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس،وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء .