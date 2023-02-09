شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: بلوزداد فريق صعب والمهم حصد النقاط فى دور المجموعات الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك أن الأهم فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا هو حصد النقاط داخل الملعب أولا ثم التفكير فى المباريات الخارجية من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل لدور الثمانية من البطولة .

ويستضيف الزمالك غدا الجمعة نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد القاهرة فى أولى مواجهاته بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وأضاف فيريرا خلال المؤتمر الصحفى للمباراة أن الجماهير تعد عامل أساسى للفرق خاصة وأن الزمالك سيواجه جماهير كبيرة فى مبارياته الخارجية أمام شباب بلوزداد بالجزائر والترجى بتونس واللذان يشهدا عدد كبير من الحضور الجماهيرى على ملعبهم أكبر بكثير من عدد الجماهير بمصر وهو ما يمثل عبئا على اللاعبين خارج الأرض .

وكشف فيريرا أن المهم حاليا هو تحقيق الفوز فى مباراة الغد أمام شباب بلوزداد وهو الفريق الأول حاليا على الدورى الجزائرى وهو ما يؤكد صعوبة اللقاء إلا أنه سيسعى مع لاعبيه لحسم اللقاء لصالحه .