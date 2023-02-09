شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب بلوزداد: مواجهة الزمالك ديربى مصرى جزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل الكوكى، المدير الفنى لشباب بلوزداد الجزائرى، أهمية المباراة الأولى فى البطولة الأفريقية والزمالك فريق كبير والمباراة ديربى مصرى جزائرى، وأضاف أن ما يهمنا فى المقام الأول التحضير الخططى والنفسى لفريقنا، ونعلم ظروف الزمالك لكن نضع هذا جانبا ونركز على تجهيز الفريق على أفضل وجه ونكون غذا فى أفضل حالاتنا.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد، خلال تصريحات للمؤتمر الصحفى: "كل ديربى بيكون صعب مهما كان نوع الفرق، إن شاء الله يحالفنا التوفيق فى التأهل، ومعنى وجود أى فريق فى دور المجموعات أنه بطل فى بلاده لذلك علينا الحرص".

وفى سياق مختلف يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إعادة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مباراته غدا أمام شباب بلوزداد فى أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كان فتوح استبعد خلال الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية مع الفريق لأسباب فنية، وتم الاعتماد على محمد عبد الشافى بشكل أساسى الذى ظهر بشكل جيد فى مباراة فيوتشر.

وشارك أحمد فتوح مؤخرا مع الزمالك فى لقاء فاركو الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بالدورى، وهو ما جعل فيريرا يفكر فى عودته للمشاركة بشكل أساسى أمام شباب بلوزداد.

فى سياق آخر عكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التى من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالى تصعب عليهم اللقاء.