شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الشتوية تغيب عن قائمة الزمالك في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض أولى مبارياته بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى اليوم الجمعة حينما يلاقى نظيره شباب بلوزداد الجزائرى، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، والغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

غابت الصفقات التي أبرمها نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عن القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، كما انضم البنيني سامسون أكينيولا ونبيل عماد والذين لم يشاركا في الأدوار التمهيدية من المسابقة.

وشهدت القائمة غياب يوسف حسن مهاجم فريق الشباب ،ولم تشهد القائمة إضافة أسماء صفقات الأبيض الشتوية بسبب عدم قيدهم في القائمة المحلية وهم: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

ويتواجد عدة لاعبين في القائمة بعدما تم قيدهم في القائمة الأولية لكنهم رحلوا عن صفوف الفريق في يناير الماضي وهم: إمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وزكريا الوردي وحسام أشرف.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية:

حراسة المرمى: محمد عواد (1) – محمد صبحي (15) – السيد عطية (32) – محمد نديم (34).

الدفاع: محمد عبد الغني (5) – مصطفى الزناري (6) – محمد عبد الشافي (13) – عبد الله جمعة (21) – حمزة المثلوثي (24) – محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح (29) – حسام عبد المجيد (36) – محمد طارق (38).

الوسط: عمر جابر (4) – إمام عاشور (8) – محمود عبد الرازق "شيكابالا" (10) – محمد أشرف "روقا" (12) – عمرو السيسي (15) – زكريا الوردي (17) – نبيل عماد (20) – عبد الله محمد (21) – أحمد سيد "زيزو" (25) – محمد حسام "بيسو" (31).

الهجوم: إبراهيما نداي (7) – سامسون أكينيولا (9) – مصطفى شلبي (11) – يوسف إبراهيم "أوباما" (14) – سيف الدين الجزيري (30) – حسام أشرف (33) – يوسف أسامة نبيه (37) – سيد عبد الله (39) – سيف فاروق جعفر (40).

وتتكون قائمة الأبيض من 32 لاعبا، ويصبح العدد الذي سيتعمد عليه جوسفالدو فيريرا في المرحلة المقبلة 28 لاعبا فقط بعد رحيل الرباعي السابق ذكره.