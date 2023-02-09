شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستقر على كابو وأوفا فى الهجوم أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة تامر مصطفى على الدفع بالتونسى رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا" فى هجوم الفريق البترولى فى مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الاثنين 16 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما يجهز إنبى عبد العزيز البلعوطى حارس الفريق لحماية العرين البترولى فى مباراة بيراميدز المقبلة بغد غيابه عن مباراة سيراميكا الماضية فى الجولة السابعة عشر من الدورى بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

وكان إنبى فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة هرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمدير الفنى الجديد تامر مصطفى ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة عشرة فى المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.