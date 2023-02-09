شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. كيشو من مركز شباب إلى برونزية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم هو محمد إبراهيم كيشو بطل منتخب المصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو.





البداية والنشأة

كيشو من مواليد عام 1998 بمحافظة الإسكندرية وبدأ ممارسة اللعبة فى أحد مراكز الشباب بالإسكندرية، وكان وقتها يبلغ 5 سنوات، وتدرج فى البطولات وحقق أول ميدالية عالمية وهو فى الخامسة عشر من العمر.





ميداليات متنوعة

حقق كيشو العديد من الميداليات منها بطولة أفريقيا للشباب عام 2014، والذهبية الأفريقية 2015، وفي نفس السنة حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة اعوام 2018 و2019 وكذلك ذهبية دورة الألعاب العسكرية فى نفس العام، بالإضافة إلى ذهبية بطولة أفريقيا 2020.





التأهل للأولمبياد

تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.





ميدالية أولمبية

حقق كيشو الإنجاز الأكبر، حيث فاز بالميدالية البرونزية فى منافسات المصارعة وزن 67 كجم بعد هزيمة الروسي أرتيم سوركوف، ليحقق الميدالية البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو بعدما سبقه ثنائى التايكوندو هداية ملاك و سيف عيسى.