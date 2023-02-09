شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يكتفى برقم نوير فى الشباك النظيفة بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى بالتساوى مع نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، فى الخروج بالكلين شيت، فى مباريات مونديال الأندية، حيث يتساوى الحارسان فى عدد مرات الشباك النظيفة بمونديال الأندية وهى 4 مباريات.

وكان الشناوى يمنى النفس لتخطى رقم نوير حارس مرمى بايرن ميونخ أمام ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويعد الشناوى ونوير أكثر حارسا مرمى حافظا على نظافة شباكهما فى كأس العالم للأندية برصيد 4 مباريات، وكان الشناوى لديه فرصة الانفراد بالرقم حال نجاحه في الخروج بشباك الاهلى نظيفة الا أن اللقاء انتهى برباعية مقابل هدف.

وحافظ الشناوى على نظافة شباكه فى 4 مباريات بكأس العالم للأندية، وهى الدحيل القطرى، التى انتهت للأهلى بهدف نظيف، وبالميراس البرازيلي، التى انتهت بالتعادل السلبي، وضد أوكلاند سيتي، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة بالإضافة إلى سياتل الأمريكى الذى انتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف.

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على فريق الأهلي بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.