شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف وعمر عصر يتأهلان لدور الـ16 ببطولة عمان الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى عمر عصر ودينا مشرف لاعبا منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ16 ببطولة عمان الدولية بمنافسات الزوجى المختلط.

وجاء تأهل عصر ومشرف بعد الفوز على المصنفين رقم 2 على العالم دو كيم و ونج تينج بنتيجة 3/0 فى دور الـ32 ليتأهلا للدور التالى.

وودعت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة والنادى الأهلى بطولة تونس الدولية للناشئين والناشئات فى تنس الطاولة بعد الخسارة فى ربع النهائى بمنافسات تحت 19 سنة بالبطولة.

وخسرت هنا جودة من لاعبة كوريا الجنوبية لى دايون بنتيجة 3/0، حيث جاءت نتيجة الأشواط 11/6، 11/7، 11/5.

وينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة البطولة العربية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل بصالة استاد القاهرة.

وتأتى استضافة البطولة العربية قبل أيام قليلة من بطولة مصر الدولية البارالمبية أيضا، والتى تقام بصالة استاد القاهرة.