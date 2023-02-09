تعرف على رقم قميص أحمد قندوسى مع الأهلى

القاهرة - سامية سيد - يرتدى الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى الجديد القميص رقم 26 فى رحلته مع النسور الحمر، لخوض تحدٍ جديد بقميص نادى القرن الأفريقى عقب الانضمام لصفوفه فى يناير الماضى قادما من وفاق سطيف الجزائرى.

وانضم قندوسى للأهلى فى صفقة كلفت خزينته مليون دولار، بخلاف 15% نسبة إعادة البيع، حيث وقع اللاعب للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وغاب أحمد قندوسى عن المشاركة مع الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب مشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين الذى خسر لقبها فى النهائى أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن انضمام أحمد قندوسى، لاعب نادى وفاق سطيف الجزائرى، إلى القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف أنه بعد التنسيق الكامل مع مع إدارة الكرة بالأهلى تم إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادى وفاق سطيف، فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الناديين الشقيقين.