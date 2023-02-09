شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب الباراتايكوندو من تركيا متوجا بميداليات البطولة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب الباراتايكوندو من تركيا بعد التتويج بميداليتى البطولة المفتوحة على مستوى السيدات والرجال، حيث توج محمد شعبان بكير لاعب منتخب الباراتايكوندو بالميدالية البرونزية لبطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو ، أحد بطولات الـ G1 التي تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي المؤهل للدورة الباراليمبية بباريس.

كما توجت سلمى علي عبد المنعم ببرونزية بطولة كأس الرئيس المفتوحة لقارة أوروبا، ثم فضية بطولة تركيا المفتوحة.

وتضم بعثة منتخب الباراتايكوندو في تركيا كل من حازم محمد أحمد قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو رئيسا، وأماني عبد الفتاح طبيبة ، وحسام قنديل رمضان مدربا، واللاعبين سلمى علي عبد المنعم ، مصطفى أشرف صلاح ، محمد شعبان بكير ، عبد الرحمن محمود عبد الرازق ، محمود عبد العال محمد موسى.

وغابتعن البعثة اللاعب يوسف رشوان لعدم اكتمال أوراقه.