شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى الأفريقية رسميا بعد قيد 7 لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى فى قيد صفقاته الجديدة فى قائمة الفريق الأحمر الأفريقية التى ستخوض منافسات الموسم الجديد من البطولة الأفريقية، والتى تأهل خلالها الأهلى إلى دور المجموعات.

وقام مسئولو الأهلى بقيد 7 لاعبين جدد فى قائمته الأفريقية وهم، خالد عبد الفتاح وأحمد قندوسى ومروان عطية ومحمود كهربا ومحمد الضاوى وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، لتصبح قائمته 40 لاعبا بعدما سبق وقيد 33 لاعبا فى قائمته الأولية مطلع الموسم الحالى.

وسبق وسجل الأهلى 33 لاعبا وهم كل من محمد الشناوى وعلي لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمد أشرف ورأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل ومحمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

فيما خرج كل من حسام حسن ومحمد مغربي وزياد طارق ومحمد محمود للإعارة إلى سموحة والاتحاد السكندرى.



