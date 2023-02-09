شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: قرار فيفا بخصوص كهربا وسطى والأهلى يدرس كيفية مساعدته فى الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتخذ قرارا وسطيا فى ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، الخاص بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادى الزمالك.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "فيفا أخذ قرارا وسطيا بمهلة شهرين لدفع الغرامة وإلا الإيقاف 6 أشهر مع غرامة 30 ألف فرانك يعنى مليون جديدة".

وتابع شوبير: "محامى كهربا متوقع صدور الحكم بإيقاف كهربا مجددا وسيقوم بالطعن على الحكم وسيقبل الطعن ويستكمل الموسم بشكل عادى وبعدين يحلها الحلال، وكمان بيؤكد أن الغرامة إجبارية وسيتم دفعها وكل ما يملكه هو كسب الوقت لحين دفعها، فالشهرين تبدأ من أمس حتى شهر أبريل المقبل".

وأوضح شوبير: "الأهلى حاليا يدرس كيفية مساعدة كهربا بعدما شارك مع الأهلى فى كأس مصر والدورى وكأس العالم للأندية، لكن كل ما أحزن الأهلى هو أنهم كانوا يريدون التقسيط، ولكن الوضع حاليا أصبح الدفع مرة واحدة، والمبلغ أصبح كبيرا لأنه فى الأول كان يصل إلى 30 مليون لكن حاليا يقترب من الـ90 مليون جنيه، وكهربا حاليا فى موقف لا يحسد عليه".

وأصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى قرارات خاصة بمحمود كهربا لاعب النادى الأهلى فى قضية تغريمه لصالح نادى الزمالك، أهمها منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب ‎الأهلى مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك.

تضمن الخطاب تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، لصالح نادي الزمالك بسبب عدم التزامه بعقده مع القلعة البيضاء فى 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالى، ثم انضم بعد ذلك للأهلى، وبخلاف الغرامة المالية قررت المحكمة الرياضية إيقاف كهربا لمدة ستة أشهر ليعود بعد نهاية فترة الإيقاف للمشاركة مع الفريق الأحمر.

كما تضمن الخطاب منح محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ‎الأهلي مُهلة أخيرة لمدة 60 يومًا لسداد غرامة الزمالك ، وحال عدم الدفع خلال 60 يومًا سيمنع من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر.

كما جاء فى الخطاب أن "فيفا أقر بتغريم كهربا 30 ألف فرنك، يتم دفعها خلال 30 يومًا" للقضية.