شكرا لقرائتكم خبر عن مصر واجهة العرب والعالم لاستضافة الأحداث الرياضية فى فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر فى شهر فبراير الجارى إلى استضافة حدثين رياضيين على صعيد العرب والعالم فى الكرة الطائرة وسلاح الشيش، حيث أصبحت مصر وجهة تنظيم الأحداث الكبرى على الصعيد الرياضى بشكل كبير.

ويرصد الخليج 365 البطولتين المقرر انطلاقهما بمصر فبراير الجارى كالتالى..

البطولة العربية لأندية الطائرة باستاد القاهرة

تستضيف مصر البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة خلال الفترة من 18 فبراير الجارى حتى 3 مارس المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالى

المجموعة الأولى

الأهلى القطرى وأهلى طرابلس والصداقة فلسطين ومصافى الشمال.

المجموعة الثانية

الوكرة القطرى، بنى ياس الإمارات، الكويت الكويتى والسويحات الليبى.

المجموعة الثالثة

خيبل اليمنى والقوات الفلسطينى والسيب العمانى والزمالك.

المجموعة الرابعة

النصر البحرينى والكاظمة الكويتى والميناء اليمنى والأهلى المصرى.

كأس العالم للسلاح بالعاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش على صعيد الرجال والسيدات بمنافسات الفردى والفرق خلال الفترة ما بين 23 حتى 26 فبراير الجارى.

وقرر اتحاد السلاح فتح باب التقديم لكل الهيئات المُسجلة بالاتحاد المصرى لتسجيل اللاعبين الراغبين فى المشاركة ليستمر حتى يوم الاثنين الموافق 13 فبراير.