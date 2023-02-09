شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر
كان فتوح استبعد خلال الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية مع الفريق لأسباب فنية ، وتم الإعتماد على محمد عبد الشافى بشكل أساسى الذى ظهر بشكل جيد فى مباراة فيوتشر .
وشارك أحمد فتوح مؤخرا مع الزمالك فى لقاء فاركو الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بالدورى وهو ما جعل فيريرا يفكر فى عودته للمشاركة بشكل أساسى أمام شباب بلوزداد .
في سياق آخر عكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.
وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.
في سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.