شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إعادة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مباراته غدا أمام شباب بلوزداد فى أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

كان فتوح استبعد خلال الفترة الماضية عن المشاركة الأساسية مع الفريق لأسباب فنية ، وتم الإعتماد على محمد عبد الشافى بشكل أساسى الذى ظهر بشكل جيد فى مباراة فيوتشر .

وشارك أحمد فتوح مؤخرا مع الزمالك فى لقاء فاركو الذى خسره الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة بالدورى وهو ما جعل فيريرا يفكر فى عودته للمشاركة بشكل أساسى أمام شباب بلوزداد .