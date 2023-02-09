شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يغيب عن الاتحاد السكندرى أمام أسوان بسبب "تورم" الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوان مانولوفيتش، النيجيري أوستين أموتو من قائمة سيد البلد،التي تستعد لمواجهة أسوان اليوم على استاد برج العرب بسبب إصابة بـ "تورم" في الكاحل.

وفضل الجهاز الفني للاتحاد السكندرى إراحة أموتو وعدم المجازفة به في مباراة أسوان المقرر لها في الثالثة إلاربع عصر اليوم الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبى وتضييق الفارق بينه وبين فرق المقدمة، وطالب اللاعبين بتوخى الحذر في مواجهة أسوان الذى أظهر قدرات كبيرة في الفترة الأخيرة، وحذر من خطورة محمد حمدى زكى وإدينلسون في هجوم تماسيح النيل، وشدد على ضرورة استغلال الفرص التي تتيح للفريق أمام المرمى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

في سياق مختلف تعادل الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.