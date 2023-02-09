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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتسح ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي المصري بنتيجة 4-1 مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبلغ الريال المباراة النهائية لملاقاة الهلال السعودي، الذي أقصى فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء بالفوز عليه 3-2.

كيف اكتسح ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

صمد الأهلي في الدقائق الأولى أمام قوة الفريق الملكي، رغم بعض المحاولات الأخطيرة من الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور.



وارتكب محمود متولي هفوة قاتلة قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليستغلها فينيسيوس الذي انطلق نحو المرمى المصري قبل أن يضع كرة ساقطة من فوق الحارس محمد الشناوي.

ومع بداية الشوط الثاني مباشرة، نجح فيديريكو فالفيردي في تعزيز تقدم الميرينجي بهدف ثان بعدما تابع كرة ارتدت من الشناوي ووضع الكرة بسهولة في المرمى.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن الريال حسم المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسين الشحات بعد مخالفة ارتكبها إدواردو كامافينجا، سجل منها علي معلول هدف التقليص في الدقيقة 65.

وفوت ريال مدريد فرصة قتل المباراة قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما أهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء، تصدى لها الشناوي ببراعة.

لكن رودريجو نجح في تعويض إخفاق مودريتش بهدف ثالث في الدقيقة 93 بعدما تبادل الكرة مع داني سيبايوس بطريقة رائعة قبل أن يضعها في الشباك بلمسة برازيلية ساحرة.

وفي اللحظات الأخيرة (د 98)، تمكن بطل أوروبا من إضافة هدف رابع عبر اللاعب الشاب البديل سيرجيو أريباس، لينهي المباراة متفوقا 4-1.