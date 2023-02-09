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كأس العالم للأندية .. موعد مواجهة الأهلي وفلامينجو البرازيلى المقبلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى فريق الأهلى نظيره فلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع من عمر بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت .

وكان فريق النادي الأهلي خسر من الإسباني بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد مولاي عبد الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65. بينما سقط فريق فلامينجو أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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