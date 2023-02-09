أول تعليق لـ «رضا عبد العال» لهزيمة الأهلي من ريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم مباراة قوية أمام ريال مدريد تحديدًا في الشوط الأول من مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج «البريمو» المذاع على قناة «تن»: «من وجهة نظري أن فريق الأهلي كان نداً قوياً أمام ريال مدريد الإسباني في الشوط الأول وقدم شوطا قويا أمام فريق بحجم ريال مدريد».

وتابع: «تغييرات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لم تكن في صالح الفريق في مواجهة ريال مدريد».

يذكر أن الأهلي تعرض للخسارة أمام ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.