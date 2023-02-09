شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس وروان العربى وسلمى هانى يتأهلن لربع نهائى ديترويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى روان العربى وسلمى هانى وندى عباس إلى الدور ربع النهائى فى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، والتى يستضيفها نادى ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 7 إلى 12 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وشاركت فى البطولة 9 لاعبات من مصر وهن: يثرب عادل، ندى عباس، سنا إبراهيم، مريم متولى، هنا رمضان، نادين شاهين، روان العربى، سلمى هانى، فريدة محمد.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ16 كالتالى..

فوز ندى عباس على الويلزية تيسنى إيفانز بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-9, 11-6 .

هزيمة يثرب عادل أمام النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 13-11, 9-11, 11-4, 11-2.

هزيمة سنا إبراهيم أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-6 .

فوز سلمى هانى على الانجليزية لوسي تيرمل بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-7, 11-4.

فوز روان العربى على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-2, 11-1.