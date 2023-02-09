شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسدد مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، سداد مكافآت كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن لائحة مكافآت المنتخب الوطني بالجنيه المصري لذا سيتم ارسال مكافآت كيروش المتأخرة بالجنيه المصري وليس بالدولار، لانهاء الازمة الدائرة بين الاتحاد والمدير الفني البرتغالي بعدما وجه كيروش، رسالة مطالبة جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة قد خصم 25 ألف دولار من مستحقات كيروش في بطولة كأس أمم أفريقيا (2021)؛ بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب في لقاء دور ربع النهائي، وقرر بعدها اتحاد الكرة تسوية المستحقات المتأخرة لكيروش ومارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق وتم إرسال 9 آلاف دولار للأخير.

من ناحية أخرى اطمأن الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي وأحمد حسن "كوكا" لاعب فريق ألانيا سبور التركي، عقب أحداث الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الاثنين.

وتواصل اتحاد الكرة ممثلًا في جمال علام رئيس مجلس الإدارة هاتفيًا مع تريزيجيه وكوكا، واطمأن على سلامة نجمي المنتخب المصري لكرة القدم، واستقرار أوضاعهما بعد الزلزال المدمر الذي أثر على مناطق عديدة في الأراضي التركية.