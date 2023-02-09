شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتساوى مع موسيمانى فى سلسلة اللا هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق ريال مدريد سلسلة اللا هزيمة للأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الأحمر من بطل أوروبا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ليتوقف رقم المدرب السويسري عند 22 مباراة بدون هزيمة منذ توليه قيادة الأهلي مطلع الموسم الحالي.

ولم يخسر الأهلي تحت قيادة كولر في 22 مباراة متتالية ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا، حيث نجح في اعتلاء صدارة الدوري والوصول إلى نهائي كأس مصر وتحقيق لقب السوبر والتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي تحت قيادة كولر 15 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس مصر ومثلهما في دوري أبطال إفريقيا و3 في كأس العالم للأندية ومباراة في السوبر المصري.

وتساوى كولر مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، والذي توقفت سلسلة اللا هزيمة عند 22 مباراة والمفارقة أن سلسلة اللا هزيمة للفريق الأحمر توقفت عند خسارة الأهلي تحت قيادة موسيماني من بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لنسخة مونديال الأندية 2020، وهو ما تكرر في نصف نهائي نسخة 2022 من كأس العالم الحالية ولكن حاليا على يد ريال مدريد.

وخسر الأهلي تحت قيادة كولر في مباراته الـ23 من ريال مدريد، فيما خسر الأهلي تحت قيادة موسيماني في مباراته الـ23 أيضا من بايرن ميونيخ، حيث تسبب بطل قارة أوروبا في إيقاف سلسلة اللا هزيمة للثنائي كولر وموسيماني.