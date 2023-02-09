شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب، وهي المرة الخامسة التي يخوض فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية محققا رقما مميزا على مستوي أندية العالم.

تذاع مباريات الأهلي في بطولة أس العالم للأندية عبر قنوات "أون تايم سبورت الأرضي" والرياضية السعودية "ssc".

وتقام المباراة بين الاهلى وفلامينجو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت السعودية.

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