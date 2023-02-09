شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر هيغير كثيرا فى تشكيل الأهلى أمام فلامينجو وهيريح الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى سيجرى العديد من التغييرات فى تشكيل الأحمر أمام فلامينجو البرازيلى فى مباراة الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية المقرر لها السبت المقبل.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "كولر يفكر جديا فى تغييرات عديدة فى تشكيل الأهلى أمام فلامينجو من أجل إراحة اللاعبين بعدما لعبوا 3 مباريات قوية فى 8 أيام فقط خاصة أنه سيعود من المغرب إلى السودان لمواجهة الهلال فى الجولة الثانى من دورى أبطال أفريقيا".

وأضاف شوبير: "كولر يفكر فى منح على لطفى الفرصة فى المواجهة الأخيرة أمام فلامينجو وإن كانت النسبة 50% لعلى لطفى و50% لمحمد الشناوى لخبرته وعدم مشاركة على لفترات طويلة، لكن المؤكد أن ياسر إبراهيم ورامى ربيعة وخالد عبد الفتاح سيكونون فى التشكيل الأساسى وبالنسبة لعلى معلول لو كولر وجد بديل قوى له سيدفع به، فى وسط الملعب هيظهر بعض الملامح الجديدة بوجود حمدى فتحى ومروان عطية فى الوسط مع إراحة ديانج والسولية".

وتابع شوبير: "طاهر محمد طاهر هيلعب أساسى وسيبدأ ببرسى تاو فى مركز الهجوم على حساب محمد شريف ومن الممكن أن يدفع بكهربا أيضا".