شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يشارك فى بطولة العالم لذوى القدرات الخاصة بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الكاراتيه لذوى القدرات الخاصة فى منافسات بطولة العالم لذوى القدرات الخاصة المقرر إقامتها أكتوبر المقبل بمدينة بودابست بالمجر، ومن المقرر أن يتم عمل تصفيات للاعبى المنتخب خلال الشهر الجارى.

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على مراكز من الأول إلى الرابع فى بطولة الجمهورية فوق وتحت 18 سنة.

وتصدر لاعبو منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاء 7 لاعبين فى المركز الأول كل حسب وزنه، وآخرين فى المراكز من الثانى للتاسع.

وتصدر التصنيف كل من يوسف بدوى، عبد الله ممدوح، عمر متولى، عمر عثمان، جنة على، محمد أشرف،منة شعبان، طه طارق.

وفى المركز الثانى جاء محمد رمضان، فرج يوسف، عبد الله التهامى، أحلام يوسف، مريم العزبى مركز ثانى بينما جاءت ريم سلامة، جنى حازم، وفريال أشرف وملك البربرى، على الصاوى فى المركز الثالث.

وتصدر منتخب الكاراتيه الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى التى أقيمت بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضى بصالة استاد القاهرة.

وأقامت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام مصطفى حفلا لتكريم الأبطال الحاصلين على بطولات فى عام 2022، وهى 9 منتخبات بارالمبية الحاصلين على بطولات أفريقيا والعالم والجائزة الكبرى فى مختلف اللعبات

المنتخبات التى تم تكريمها هى منتخب الأثقال الحاصل على البطولة الأفريقية، ومنتخب السباحة البارالمبى الحاصل على بطولة العالم التى أقيمت بالبرتغال، منتخب كرة السلة للكراسى الحاصل على بطولة أفريقيا بأثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب كرة القدم للمكفوفين الذى حقق المركز الثالث، منتخب الطائرة البارالمبى الحاصل على المركز الأول ببطولة العالم، والشلل الدماغى الحاصل على المركز الأول ببطولة أفريقيا والريشة الطائرة بالبطولة الأفريقية، ومنتخب تنس الطاولة الحاصل على بطولة العالم بأسبانيا، والباراتايكوندو الذى حقق الجائزة الكبرى وكذلك الباراترايثلون الحاصل على المركز الأول بالبطولة الأفريقية.