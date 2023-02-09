شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف اليوم إيسترن كومبانى بافتتاح الجولة الـ17 من مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق وادى دجلة فى الثالثة عصر اليوم الخميس، فريق إيسترن كومبانى على استاد القاهرة الدولى، فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة لدورى القسم الثانى.

يدخل وادى دجلة المباراة فى المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ويسعى الكرواتى توليتش المدير الفنى لدجلة لتحقيق الفوز الحادى عشر هذا الموسم من أجل التساوى مع المتصدر فريق زد قبل مواجهته غدا، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز عدم الاستهتار أمام إيسترن الذى يعانى على مستوى النتائج.

فى المقابل يدخل إيسترن كومبانى اللقاء فى المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 لقاءات فقط وتعادل في 4 مباريات وخسر 9 مواجهات، ويأمل فى العودة بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب مجموعة القاهرة.

وتستكمل مباريات الأسبوع السابع عشر من مجموعة القاهرة غدا الجمعة، بـ7 مواجهات قوية بين المصرية للاتصالات مع بتروجت، زد اف سي مع الإعلاميين، منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية، الترسانة مع بورتو السويس، القناة مع الانتاج الحربى، النصر مع مستقبل وطن، السكة الحديد مع العبور بالقليوبية.

وفى مجموعة الصعيد تقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس 6 مباريات قوية فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، بين أسمنت أسيوط مع ملوى، مصر المقاصة مع كيما أسوان، تليفونات بنى سويف مع مركز شباب طامية، المدينة المنورة مع لافيينا، النصر للتعدين مع شبان قنا، الألومنيوم مع ديروط.