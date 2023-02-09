شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم خطة عبور الزمالك لـ شباب بلوزداد بدورى أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور الفريق الأبيض لـ شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين كلا الفريقين.

وعكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق الجزائرى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق الجزائرى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

في سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.