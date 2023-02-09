شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع أحمد القندوسى فى المغرب قبل بداية رحلته مع الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية كان مازال مُمكناً حتى يوم 30 يناير الماضى، وأعلن الأهلي ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة.
ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.
ووجه قندوسي الشكر للأهلي سواء الجهاز الفني أو الإدارة على التمسك بالتعاقد معه، متمنيًا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه بالفريق في حصد المزيد من البطولات على كل المستويات.