اخبار الرياضه

تفاصيل جلسة كولر مع أحمد القندوسى فى المغرب قبل بداية رحلته مع الاهلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع أحمد القندوسى فى المغرب قبل بداية رحلته مع الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلى علي عقد جلسة خاصة مع الجزائري أحمد القندوسي المنضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة ؛ ورحب كولر باللاعب الجزائري الذي انضم لبعثة الاهلي في المغرب خلال الساعات الماضية عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي استضافتها بلاده على مدار الأيام الماضية.

 

وطلب كولر من القندوسي التركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وإغلاق ملف أمم إفريقيا للمحليين؛ وشدد له على أن التعاقد معه جاء بعد دراسة إمكانياته الفنية جيدا، مؤكدا أن الجهاز الفني للأهلي والجماهير ينتظرون منه الكثير  خلال الفترة المقبلة.

 

ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية كان مازال مُمكناً حتى يوم 30 يناير الماضى، وأعلن الأهلي ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة.

 

ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

 

ووجه قندوسي الشكر للأهلي سواء الجهاز الفني أو الإدارة على التمسك بالتعاقد معه، متمنيًا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه بالفريق في حصد المزيد من البطولات على كل المستويات.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا