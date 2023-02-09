شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع أحمد القندوسى فى المغرب قبل بداية رحلته مع الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلى علي عقد جلسة خاصة مع الجزائري أحمد القندوسي المنضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة ؛ ورحب كولر باللاعب الجزائري الذي انضم لبعثة الاهلي في المغرب خلال الساعات الماضية عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي استضافتها بلاده على مدار الأيام الماضية.

وطلب كولر من القندوسي التركيز مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وإغلاق ملف أمم إفريقيا للمحليين؛ وشدد له على أن التعاقد معه جاء بعد دراسة إمكانياته الفنية جيدا، مؤكدا أن الجهاز الفني للأهلي والجماهير ينتظرون منه الكثير خلال الفترة المقبلة.