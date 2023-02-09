شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقبل اليوم أسوان في افتتاح الأسبوع الـ18 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس، مع فريق أسوان على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل فريق الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى بهدف لمثله في الجولة السابقة، فيما حقق فريق أسوان فوزا مهما على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل اقتحام المربع الذهبى وتضييق الفارق بينه وبين فرق المقدمة، وطالب اللاعبين بتوخى الحذر في مواجهة أسوان الذى أظهر قدرات كبيرة في الفترة الأخيرة، وحذر من خطورة محمد حمدى زكى وإدينلسون في هجوم تماسيح النيل، وشدد على ضرورة استغلال الفرص التي تتيح للفريق أمام المرمى.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

وفى المقابل، يأمل أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، في استغلال الحالة المعنوية للاعبين بعد استعادة الانتصارات أمام الداخلية في المباراة السابقة، في اقتناص الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم أكثر في جدول الدورى ومواصلة تحقيق المفاجأة.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.