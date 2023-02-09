شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يترقب مصير مصابى الزمالك قبل مباراة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مصير إصابة مصطفى الزنارى ومحمد عبد الغنى من خلال الاطمئنان على حالتهما من رئيس الجهاز الطبى للفريق، والإطلاع على آخر التطورات الخاصة بهما، والبرامج التأهيلية الموضوعة لهما استعدادا للاستعانة بهما خلال الفترة المقبلة عقب جاهزيتهم بشكل كامل.

طالب فيريرا بتجهيز مصابى الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين كلا الفريقين.

فى سياق متصل أكد فيريرا على لاعبيه بضرورة بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا مشدداً على أهمية اللقاء فى بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دورى أبطال أفريقيا.

فى سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.