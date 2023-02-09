شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصن لاعبيه بعد التٱلق فى مونديال الأندية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الاهلي تحصين نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة بعد التٱلق في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب والتي قدم فيها لاعبو الأحمر عروض رائعة للغاية نالت إشادة واستحسان الجميع في الشارع الكروي المصري والعربي والافريقي وربما العالمي.

واستقرت إدارة الأهلي علي تمديد وتجديد عقود اللاعبين التي تنتهي قريباً حتى تحافظ على الهيكل الأساسي للفريق ولا تسمح بانفراط عقده.

وترغب إدارة الأهلي في دعم الفريق بكل أشكال الإستقرار من خلال صرف المستحقات المالية في موعدها وتحصين عقود اللاعبين وتحفيزهم دائما بشكل مادي ومعنوي.

وارتبط أسم أكثر من لاعب بالاهلي خلال الفترة الماضية بعروض احتراف مغرية من الخارج في مقدمتهم ؛ اليو ديانج ومحمد الشناوي الذي تلقى عروضاً من النصر السعودي وويجان الانجليزي وكذلك محمد شريف وحسين الشحات وافشة ومحمد عبد المنعم.