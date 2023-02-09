شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الدورى للتركيز فى بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مشدداً على أهمية اللقاء في بداية مشوار الفريق نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة شباب بلوزداد فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإخراجهم من الحالة التي مروا بها طوال الفترة الماضية بسبب سلبية نتائج الفريق في بطولة الدورى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض تراجع ترتيبه إلى المركز الرابع بجدول الدورى.

وعكف فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائرى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق بلوزداد لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين كلا الفريقين.

في سياق متصل قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.