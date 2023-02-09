شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات قوية اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.. المقاصة وكيما الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 6 مباريات قوية فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، بين أسمنت أسيوط مع ملوى، مصر المقاصة مع كيما أسوان، تليفونات بنى سويف مع مركز شباب طامية، المدينة المنورة مع لافيينا، النصر للتعدين مع شبان قنا، الألومنيوم مع ديروط.

ويحل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 36 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المدينة المنورة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فى مباراة سهلة على الضيوف، ويسعى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لمواصلة الحفاظ على الصدارة واقتناص الثلاث نقاط فى محاولة لزيادة الفارق مع بترول أسيوط الذى تنتظره مواجهة قوية مع المنيا، فيما يأمل المدينة المنورة فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده فى الخروج من منطقة الخطر.

ويستقبل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فريق كيما أسوان القابع فى المركز السادس برصيد 23 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها طارق حجاج مدرب المقاصة فى إيقاف نزيف النقاط والعودة لسكة الانتصارات وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لاقتناص الفوز، فى الوقت الذى يسعى كيما أسوان للعودة بنتيجة إيجابية للتقدم أكثر فى الترتيب واقتحام المربع الذهبي.

ويستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فريق ديروط القابع فى المركز السابع بنفس الرصيد، فى مباراة تساوى 6 نقاط وستكون صعبة على كلا الفريقين.

ويلتقى فى نفس التوقيت أسمنت أسيوط مع ملوى، تليفونات بنى سويف مع مركز شباب طامية، النصر للتعدين مع شبان قنا.