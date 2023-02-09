شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفني لنادى الزمالك اليوم الخميس استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، حيث يخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن المدير الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، والغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها السادسة مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري





حكم سنغالى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

قرر الاتحاد الافريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالي إيسي إيس واي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الإفريقية.