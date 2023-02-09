شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة مباراة ريال مدريد من أجل "مسك الختام" فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الاستعداد لآخر مباراة في بطولة كأس العالم للأندية حيث سيختتم الأهلي مشاركته في النسخة الحالية من مونديال الأندية بعد غدا السبت لتنتهي مشاركة بطل مصر في النسخة الحالية من البطولة التي يشارك فيها الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بإغلاق ملف مباراه ريال مدريد أمس في نصف نهائي مونديال الأندية والاستفادة من إيجابيات هذه المباراة وتصحيح السلبيات والتركيز في مباراه السبت المقبل آلتي يتطلع المارد الأحمر لأن تكون بمثابة " مسك الختام" في هذه البطولة.