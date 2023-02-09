شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته بـ توجو استعدادا لأسكو دي كارا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق أسكو دي كارا التوجولي، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان فريق فيوتشر قد وصل أمس الأربعاء إلى توجو استعدادا للقاء المقرر إقامته الأحد المقبل بدولة توجو، حيث سافر فيوتشر مباشرة بعد الانتهاء من مباراة البنك الأهلي في الدوري، والاي فاز خلالها أبناء علي ماهر بثلاثية نظيفة.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13.