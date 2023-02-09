شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

ويعود سموحة للتدريبات اليوم بعدما أعطى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية فى الدقيقة 13 عقب استغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن على عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة فى الدقيقة 82.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.