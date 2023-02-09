شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة تكريم للاعبى قدامى فريق غزل المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من اللاعبين القدامى بفريق غزل المحلة على التجمع داخل استاد المحلة لاستعادة الذكريات بقلعة الفلاحين، وإقامة تكريم خاص لهم من قبل بعض رموز النادى على رأسهم حسام نافع.

وجاء أبرز الأسماء التي تم حضورهم للتكريم حنفي هليل، عبد الستار علي، محمد حلمى "توتو"، حسن غربية، إبراهيم سكر، نبيل خروب، إبراهيم هند، إسلام الشربيني.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 وافتتاح مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في مثلها.



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