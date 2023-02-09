شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 35 نقطة بعد مرور 16 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم في القسم الثانى..

1 لافيينا 36 نقطة

2 بترول أسيوط 35 نقطة

3 الجونة 32 نقطة

4 مصر المقاصة 26 نقطة

5 النصر للتعدين 26 نقطة

6 كيما أسوان 23 نقطة

7 ديروط 22 نقطة

8 الألومنيوم 22 نقطة

9 المنيا 19 نقطة

10 الفيوم 18 نقطة

11 أسمنت أسيوط 18 نقطة

12 شُبان قنا 17 نقطة

13 ملوى 17 نقطة

14 مركز شباب الطامية 14 نقطة

15 المدينة المنورة 10 نقاط

16 تليفونات بنى سويف 10 نقاط

ويحل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 36 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المدينة المنورة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فى مباراة سهلة على الضيوف، ويسعى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا فى مواصلة الحفاظ على الصدارة واقتناص الثلاث نقاط فى محاولة لزيادة الفارق مع بترول أسيوط الذى تنتظره مواجهة قوية مع المنيا، فيما يأمل المدينة المنورة فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى الخروج بنتيجة إيجابية تساعده فى الخروج من منطقة الخطر.

ويستقبل فريق مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فريق كيما أسوان القابع فى المركز السادس برصيد 23 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها طارق حجاج مدرب المقاصة فى إيقاف نزيف النقاط والعودة لسكة الانتصارات وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لاقتناص الفوز، فى الوقت الذى يسعى كيما أسوان للعودة بنتيجة إيجابية للتقدم أكثر فى الترتيب واقتحام المربع الذهبي.

ويستضيف فريق الألومنيوم صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فريق ديروط القابع فى المركز السابع بنفس الرصيد، فى مباراة تساوى 6 نقاط وستكون صعبة على كلا الفريقين.

ويلتقى فى نفس التوقيت أسمنت أسيوط مع ملوى، تليفونات بنى سويف مع مركز شباب طامية، النصر للتعدين مع شبان قنا.