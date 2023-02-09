شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يدرس مباريات الداخلية قبل لقاء الجولة الـ"18" للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف محمد يوسف المدير الفني للطلائع على دراسة مباريات الداخلية بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

يعكف محمد يوسف على تصحيح الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق الهزيمة من بيراميدز فى مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة.

ويسعى الجهاز الفني للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدف.

على صعيد مختلف، يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه محمد دياب في مباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد دياب عن مباراة الطلائع وبيراميدز بالجولة الأخيرة للدوري بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الداخلية مصطفى الخواجة لاعب وسط الفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد.