شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات بريال مدريد: سعداء باللعب أمام الأهلي وتجمعنا علاقات طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، أن وصول الأهلى إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير، ونحن سعداء باللعب أمام الأهلى.

وقال بوتراجينيو فى تصريحات لقناة الأهلى إن هناك علاقة طيبة تجمع الناديين، فأنتم لديكم عقلية مناسبة لتحقيق أهدافكم وهذا سبب نجاحكم.

وأضاف مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد أن الأهلى لديه عقلية الفوز، كما أن الطريقة التى يدار بها الأهلى مذهلة فلديه تاريخ عظيم وأنتم منافسون بارعون.

سجل أهداف ريال مدريد، فينيسيوس وفالفيردي وروديجر وهاريباس في الدقائق 42 و47 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع والثامنة من الوقت الضائع، فيما سجل للأهلي على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 65.

وبذلك يلتقى الأهلي مع فلامنجو البرازيلي السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب ريال مدريد مع الهلال السعودي لتحديد المتوّج بلقب كأس العالم للأندية.